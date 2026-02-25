Grocery Outlet en baisse après la rétrogradation de Wells Fargo à "poids égal"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du distributeur à prix réduit Grocery Outlet GO.O ont baissé de 2 % à 9,89 $

** Wells Fargo abaisse sa recommandation à "poids égal", contre "surpondération", et réduit son objectif de cours de 16 $ à 10,5 $

** Les résultats du troisième trimestre ont été irréguliers, tandis que le quatrième trimestre a été pénalisé par un mois de novembre plus faible que prévu en raison de la pression exercée par le SNAP

** La société s'inquiète davantage de l'absence d'amélioration de décembre à la mi-février, même si la concurrence s'intensifie

** 3 des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 11,50 $ - données compilées par LSEG

** Les GO ont chuté de 35 % en 2025