Grindr en hausse après le retrait de l'offre de rachat par les actionnaires majoritaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de l'application de rencontres Grindr GRND.N ont augmenté de 2,8 % à 12,96 $

** Les actionnaires majoritaires Ray Zage et James Lu retirent leur offre de 3,46 milliards de dollars pour privatiser Grindr

** Le GRND a déclaré lundi qu'il avait mis fin aux négociations sur l'offre de rachat, citant l'incertitude concernant le financement de la proposition

** Les actionnaires proposants ont déclaré avoir reçu d'importantes manifestations d'intérêt , dans de nombreux cas non sollicitées, pour participer au financement de l'acquisition

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 29 % cette année