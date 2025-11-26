 Aller au contenu principal
Grindr en hausse après le retrait de l'offre de rachat par les actionnaires majoritaires
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de l'application de rencontres Grindr GRND.N ont augmenté de 2,8 % à 12,96 $

** Les actionnaires majoritaires Ray Zage et James Lu retirent leur offre de 3,46 milliards de dollars pour privatiser Grindr

** Le GRND a déclaré lundi qu'il avait mis fin aux négociations sur l'offre de rachat, citant l'incertitude concernant le financement de la proposition

** Les actionnaires proposants ont déclaré avoir reçu d'importantes manifestations d'intérêt , dans de nombreux cas non sollicitées, pour participer au financement de l'acquisition

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 29 % cette année

Valeurs associées

GRINDR
12,800 USD NYSE +1,55%
