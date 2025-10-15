Grindr en hausse après avoir reçu l'intérêt des actionnaires pour une privatisation

14 octobre - ** Les actions de l'application de rencontres Grindr GRND.N augmentent de 3,2 % à 13,15 $ après la fermeture des marchés ** Les actionnaires Ray Zage et James Lu envoient une lettre au conseil d'administration de GRND pour lui faire part de leur intérêt à explorer la possibilité d'une privatisation

** Bien qu'il n'y ait pas encore de proposition, le conseil d'administration a créé un comité spécial composé d'administrateurs indépendants et désintéressés si une proposition définitive, incluant un financement engagé, est faite

** Zage est membre du conseil d'administration de GRND et Lu en est le président

** GRND a perdu plus de 28% depuis le début de l'année