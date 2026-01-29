Grimes, ancien négociateur vedette de Morgan Stanley, quitte le ministère du Commerce, selon Semafor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michael Grimes, banquier d'affaires spécialisé dans les technologies de pointe, qui a quitté Morgan Stanley pour occuper un poste de direction au ministère américain du Commerce, quitte l'agence et retourne en Californie, a rapporté Semafor jeudi, citant des personnes familières de l'affaire.

Grimes a pris le rôle de conseiller principal au ministère du Commerce au début de l'année dernière. Avant cela, il a passé plus de trois décennies chez Morgan Stanley à faire entrer en bourse des entreprises technologiques majeures telles que Meta META.O et Uber UBER.N .

Grimes dirigeait la branche "venture" du gouvernement américain, indique le rapport, ajoutant que le secrétaire au commerce Howard Lutnick prendra le contrôle de l'accélérateur d'investissement du ministère, qui gère les participations du gouvernement dans des projets du secteur privé en utilisant les fonds de la loi CHIPS de 2022.

L'accélérateur détient des positions américaines dans Intel

INTC.O , deux sociétés de minéraux de terres rares et supervise le siège du gouvernement au conseil d'administration de U.S. Steel, selon le rapport. Il détiendra également les milliards de dollars promis par le Japon, Taiwan et la Corée du Sud dans le cadre des récents accords commerciaux.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport. Le ministère américain du commerce n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Bien que l'avenir de Grimes ne soit pas clair, le rapport suggère qu'il jouera probablement un rôle dans l'introduction en bourse prévue de SpaceX d'Elon Musk plus tard cette année.

Grimes a déjà travaillé en étroite collaboration avec Musk sur des transactions impliquant ses autres entreprises, notamment Tesla TSLA.O . Morgan Stanley a été l'un des principaux souscripteurs lors de l'introduction en bourse du constructeur de véhicules électriques.

Il a également conseillé Musk lors de son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, qui a été rebaptisé X.