Grifols: entouré après des trimestriels solides information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - Grifols s'adjuge 5% à Madrid, au lendemain de la publication par le groupe de santé d'un profit de 60 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, en augmentation de 179% en comparaison annuelle.



Le spécialiste des médicaments dérivés du plasma a réalisé un EBITDA ajusté de 400 millions d'euros et des revenus de près de 1,79 milliard, en croissances respectives de 14,2% et 7,4% à changes constants (+21,7% et +10% en données comparables).



Le groupe basé à Barcelone confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025 présentés lors de sa journée investisseurs fin février, dont un EBITDA ajusté entre 1,88 et 1,93 milliard d'euros, ainsi que des revenus de l'ordre de 7,6 milliards.





Valeurs associées GRIFOLS-A 8,8420 EUR Sibe +5,34%