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Griffon en hausse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 15:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action du fabricant américain de matériaux de construction Griffon GFF.N a progressé de plus de 7 % pour atteindre 100,56 dollars en début de séance

** La société a dépassé les estimations de bénéfice ajusté du troisième trimestre, soutenue par une forte demande dans son pôle Produits pour la maison et le bâtiment

** Il annonce un bénéfice ajusté de 1,51 dollar par action au troisième trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street qui s’élevaient à 1,35 dollar par action – données compilées par LSEG

** Il affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 481,37 millions de dollars, dépassant les estimations de 457,77 millions de dollars

** En tenant compte de l'évolution en séance, l'action affiche une hausse de 37,6 % depuis le début de l'année

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