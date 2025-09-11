 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GRI Bio grimpe grâce aux résultats d'un essai clinique sur les maladies pulmonaires
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments GRI Bio GRI.O augmentent de 52% à 2,35 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental contre les maladies pulmonaires, le GRI-0621 , n'a montré aucun déclin de la fonction pulmonaire après six semaines de traitement dans un essai de phase intermédiaire en cours

** La société teste le médicament pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie pulmonaire chronique où le tissu cicatriciel s'accumule dans les poumons, ce qui rend la respiration plus difficile au fil du temps

** Le médicament a été testé sur 24 patients et n'a pas montré d'aggravation de la capacité vitale forcée, une mesure clé de la fonction pulmonaire

** Un comité de surveillance indépendant a recommandé que l'étude se poursuive comme prévu

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 89% depuis le début de l'année

Valeurs associées

GRI BIO
2,3800 USD NASDAQ +52,56%
