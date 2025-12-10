GRI Bio fait un bond en avant grâce à un médicament expérimental pour les poumons qui s'avère prometteur lors d'un essai à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments GRI Bio GRI.O augmentent de 18 % à 1,43 $ dans les échanges après les heures de bureau
** La société déclare que son médicament expérimental, le GRI-0621, a donné des résultats prometteurs lors d'un essai clinique de stade intermédiaire pour la fibrose pulmonaire idiopathique
** La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie pulmonaire chronique dont les options thérapeutiques sont limitées, selon la société
** Près de 40 % des patients traités ont vu leur capacité pulmonaire s'améliorer, contre une baisse de 80 % pour le groupe placebo - GRI
** L'essai a inclus 35 patients, la plupart sous médicaments existants contre la FPI; les tests sanguins suggèrent une réduction de la cicatrisation pulmonaire - GRI
** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de ~91% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer