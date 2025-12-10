 Aller au contenu principal
GRI Bio fait un bond en avant grâce à un médicament expérimental pour les poumons qui s'avère prometteur lors d'un essai à mi-parcours
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 22:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments GRI Bio GRI.O augmentent de 18 % à 1,43 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société déclare que son médicament expérimental, le GRI-0621, a donné des résultats prometteurs lors d'un essai clinique de stade intermédiaire pour la fibrose pulmonaire idiopathique

** La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie pulmonaire chronique dont les options thérapeutiques sont limitées, selon la société

** Près de 40 % des patients traités ont vu leur capacité pulmonaire s'améliorer, contre une baisse de 80 % pour le groupe placebo - GRI

** L'essai a inclus 35 patients, la plupart sous médicaments existants contre la FPI; les tests sanguins suggèrent une réduction de la cicatrisation pulmonaire - GRI

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de ~91% depuis le début de l'année

1,2100 USD NASDAQ -12,95%
