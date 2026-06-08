Greystar boucle le plus grand fonds résidentiel européen value-add

Un nouveau record. Greystar, plateforme immobilière intégrée qui intervient à quasiment tous les étages du secteur immobilier (gestion immobilière, gestion d’investissements, développement et services de construction) annonce le closing du plus grand fonds résidentiel paneuropéen avec plus de 2,7 milliards d’euros d’engagements. Greystar Equity Partners Europe II (GEPE II), offre ainsi à Greystar plus de 6,8 milliards d’euros de capacité d’investissement pour des acquisitions et développements dans les principales villes européennes.

A la suite de ce closing, GEPE II est supérieur en taille totale, de plus de 76?% à son prédécesseur, Greystar Equity Partners Europe I, avec 2,2 milliards d’euros engagés dans le fonds et 550 millions d’euros supplémentaires engagés dans des véhicules de co-investissement discrétionnaires.

GEPE II a attiré des capitaux provenant d’investisseurs institutionnels basés en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, avec notamment des engagements de fonds souverains et de fonds de pension, mais aussi pour la première fois, des family offices témoins de l’arrivée de nouveaux profils d’investisseurs sur ce marché.

Focus sur les résidences étudiantes

Le fonds est déployé à travers des opportunités d’acquisition et de développement dans plusieurs marchés européens, notamment le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande et la France. Greystar indique investir dans des marchés caractérisés par une offre insuffisante de logements, une forte demande et d’importantes barrières à l’entrée.

Si GEPE II cible l’ensemble du secteur du logement locatif, il aura un focus particulier sur le logement locatif multifamilial et les résidences étudiantes. Le portefeuille du fonds devrait inclure des actifs de nouvelle génération répondant à des standards en matière de durabilité, ainsi que des logements proposant des loyers accessibles pour les ménages intermédiaires.

A ce jour, plus de 910 millions d’euros de fonds propres ont été investis ou engagés via GEPE II à travers 28 opérations représentant près de 13.000 logements et lits en résidences étudiantes. A cela s’ajoutent 425 millions d’euros d’opportunités actuellement à un stade avancé d’étude, annonce le communiqué.

Parmi les investissements réalisés par GEPE II figurent Boadilla Hills à Madrid, en Espagne, un projet de développement de 458 logements?; un portefeuille de résidences étudiantes de 1.758 lits à Copenhague, au Danemark?; Barking Wharf à Londres, au Royaume-Uni, une résidence build-to-rent de 595 logements?; un portefeuille de résidences étudiantes totalisant 1.690 lits en Irlande, ainsi qu’un projet de développement de 561 logements acquis dans le cadre d’une stratégie value-add .

Partout dans le monde Greystar exploite plus de 1,1 million de logements. La société est notamment le premier opérateur d’appartements aux Etats-Unis.

Valérie Riochet