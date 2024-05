Grève reconductible en cours chez ExxonMobil près du Havre contre les 677 suppressions d'emplois

( AFP / LOU BENOIST )

Une grève était en cours mercredi sur le site pétrochimique ExxonMobil de Port-Jérôme, près du Havre (Seine-Maritime), après l'annonce de la suppression de 677 postes, a-t-on appris auprès des syndicats.

"Un mouvement de grève" est en cours "depuis vendredi 24 mai" sur le site "pour s'opposer au plan de suppression de 677 postes annoncé récemment", a déclaré à l'AFP le délégué syndical central CGT, Christophe Aubert.

ExxonMobil a fait part le 11 avril d'une réduction de ses activités à Port-Jérôme-sur-Seine, sur la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon, ainsi que d'un projet de vente, via sa filiale Esso France, de plusieurs sites à Rhône Energies.

"La direction ne souhaite pas revenir sur les suppressions de postes, elle ne souhaite pas revenir sur la future organisation du travail de la raffinerie." Or, "les mesures d'accompagnement et financières du Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sont insuffisantes", a estimé M. Aubert, ajoutant que "la direction indique qu'il n'y a quasiment pas de marge de manoeuvre".

"Nous négocions depuis le 23 mai" a pour sa part répondu la direction d'ExxonMobil en France à l'AFP. "Nous ne revenons pas sur le projet de fermeture, mais le dialogue n'est pas rompu."

"Malgré nos propositions de départ à la retraite, d'indemnités de départ, les syndicats ont décidé unilatéralement de poursuivre la grève", a ajouté cette source déclarant souhaiter "un dialogue social de qualité".

Mais pour le syndicaliste Christophe Aubert, "le dialogue est complètement rompu".

Il y avait 50 salariés en grève sur le quart du matin, la production de polypropylène est "complètement à l'arrêt", celle de polyéthylène va "probablement s'arrêter", et il y a des "débits minimum sur l'ensemble du vapocraqueur", le coeur de l'installation pétrochimique de Gravenchon, a précisé le militant syndical.

Le préavis a été déposé jusqu'à jeudi 22H00, et sera "reconduit si nécessaire", par les salariés et l'intersyndicale CGT, Force ouvrière et CFDT.

Entre janvier et mars 2024, le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 milliards de dollars (-4% sur un an), avec un bénéfice net chutant de 28,1% à de 8,2 milliards, surtout affecté par des marges réduites dans le raffinage et par une baisse des cours du gaz naturel.