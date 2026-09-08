Gresham Banque Privée lance un fonds de produits structurés en gestion active

(Zonebourse.com) - Gresham Banque Privée, une marque du groupe Apicil, lance "Stratégie Signature 2033", un fonds proposé en exclusivité par les conseillers du groupe. Il est conçu pour offrir à leurs clients une nouvelle façon d'accéder à l'univers des produits structurés.

Géré par Sanso Longchamp Asset Management, avec l'appui des expertises d'Apicil Asset Management, ce fonds à échéance permet aux investisseurs privés de s'exposer à une allocation diversifiée de produits structurés, tout en déléguant à la société de gestion l'analyse, la sélection, le suivi et le renouvellement des positions au fil du temps.

Il marque ainsi une évolution importante dans l'accès à ces stratégies, en réunissant au sein d'un même véhicule collectif une diversification des expositions et une gestion active visant à saisir des opportunités, jusqu'à présent plus difficilement accessibles à une clientèle privée.

Gresham Banque Privée simplifie l'accès aux produits structurés

Traditionnellement, investir dans des produits structurés nécessite pour les clients de sélectionner individuellement leurs investissements, d'en suivre les caractéristiques et de renouveler leurs positions à chaque échéance.

Avec Stratégie Signature 2033, les épargnants bénéficient d'un véhicule collectif unique qui présente plusieurs avantages concrets :

- une simplicité d'utilisation et de gestion : contrairement à l'investissement direct dans des produits structurés individuels, l'ensemble des mécanismes d'entrée, de suivi et de sortie s'effectue directement et automatiquement au coeur du fonds. Le client bénéficie ainsi d'une solution "clé en main" sans avoir à s'occuper de la gestion opérationnelle ni du réinvestissement de ses positions.

- une diversification patrimoniale : le fonds vise à proposer un profil de rendement et de risque complémentaire de celui des fonds actions ou obligataires traditionnels, afin de contribuer à la diversification de l'allocation patrimoniale des clients.

- un horizon d'investissement connu : destiné à être conservé jusqu'au 31 décembre 2033, le fonds offre un cadre temporel défini dès son lancement. Il vise un objectif de performance annualisée de 7% nets de frais, en contrepartie d'un risque de perte en capital.

- une gestion active des opportunités : la société de gestion assure la sélection, le suivi et, le cas échéant, le renouvellement des produits structurés détenus en portefeuille, en fonction des conditions de marché et des opportunités identifiées.

Dans le cadre de la gestion de Stratégie Signature 2033, Apicil Asset Management intervient en qualité de conseil auprès de Sanso Longchamp Asset Management, société de gestion du fonds.

Apicil Asset Management met notamment à disposition son expertise en matière d'analyse macroéconomique, de suivi des marchés financiers et de construction d'allocations à horizon. Cette expertise a déjà été mobilisée dans le cadre des fonds obligataires datés de la gamme stratégie haut rendement avec les millésimes 2025, 2027 et 2031.

Les analyses et recommandations formulées par APICIL Asset Management alimentent les réflexions de Sanso Longchamp Asset Management sur les orientations d'allocation du portefeuille. La société de gestion conserve toutefois l'entière responsabilité des décisions d'investissement, des arbitrages et de la gestion des risques du fonds.

Le portefeuille pourra notamment comprendre :

- une poche de produits structurés : celle-ci pourra être constituée de produits structurés de type Autocalls, exposés aux pays membres de l'OCDE via leurs sous-jacents. Elle pourra également comprendre des stratégies de crédit, notamment sous la forme de Credit Linked Notes, ainsi que des solutions liées aux marchés de taux. Le fonds n'a pas vocation à recourir à un effet de levier structurel, et sera utilisé seulement dans le cadre des stratégies de couvertures, ni à supporter un risque de change important qui est limité à 10% de l'actif net du fonds.

- une poche de crédit : cette poche permettra à la société de gestion de conserver une capacité de réinvestissement et de saisir de nouvelles opportunités dans des conditions de marché jugées favorables. Elle pourra notamment être investie dans des supports prudents de la gamme Apicil AM sélectionnés par la société de gestion.

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