Grégoire Salignon nommé directeur général délégué de Rothschild Martin Maurel

(AOF) - Rothschild & Co (un des plus grands groupes de conseil financier indépendant au monde) a nommé Grégoire Salignon directeur général délégué de Rothschild Martin Maurel, fonction qu'il occupe depuis le 12 avril dernier. Il est responsable de l'ensemble des activités de banque privée en France, Belgique, Luxembourg, Italie, ainsi qu'à Monaco. Il succède à Alain Massiera, qui continue de jouer un rôle actif et stratégique au sein de Rothschild Martin Maurel en Europe.

Ainsi, Alain Massiera soutiendra l'équipe de direction auprès de certains clients et prospects, et s'impliquera tout particulièrement dans le pilotage des projets de croissance tels que la création et le développement de la future succursale de Rothschild Martin Maurel en Italie, ainsi que l'accompagnement des activités de la filiale de Rothschild Martin Maurel à Monaco.

Grégoire Salignon a rejoint Rothschild & Co en 2002 en tant qu'ingénieur patrimonial. Nommé directeur général adjoint de Rothschild Martin Maurel en 2023, puis dirigeant effectif en 2025, il a pris la responsabilité de la clientèle privée en régions et du conseil corporate, en complément de l'ingénierie patrimoniale, du family office, du front office assurances et du business development déjà sous sa direction.

Le réseau mondial intégré de Rothschild & Co apporte une information approfondie sur les marchés et des solutions efficaces à long terme pour ses clients dans les domaines du global advisory , de la banque privée et la gestion d'actifs et Five Arrows , sa plate-forme d'actifs alternatifs.

Rothschild Martin Maurel est l'une des principales banques privées en France. Elle est née en 2017 de la fusion entre les activités de banque privée du groupe Rothschild & Co et la Banque Martin Maurel, un établissement familial historique basé à Marseille.