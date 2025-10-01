 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 928,73
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Greggs ralentit mais maintient ses objectifs
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 12:23

La chaîne britannique Greggs, connue pour ses pâtisseries salées et sucrées, en particulier ses roulés à la saucisse, a enregistré un ralentissement de la croissance de ses ventes au troisième trimestre, en raison de la chaleur de juillet. Les ventes en magasin à périmètre constant ont progressé de 1,5%, contre 2,6% au premier semestre.

'Les températures exceptionnellement élevées en juillet ont pesé sur l'activité, mais les ventes ont rebondi en août et septembre', a déclaré le groupe.

Greggs maintient ses prévisions annuelles. En juillet, l'entreprise avait averti que son bénéfice 2025 pourrait être légèrement inférieur à celui de 2024.

Valeurs associées

GREGGS
1 720,000 GBX LSE +7,23%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank