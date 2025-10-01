Greggs ralentit mais maintient ses objectifs
01/10/2025
'Les températures exceptionnellement élevées en juillet ont pesé sur l'activité, mais les ventes ont rebondi en août et septembre', a déclaré le groupe.
Greggs maintient ses prévisions annuelles. En juillet, l'entreprise avait averti que son bénéfice 2025 pourrait être légèrement inférieur à celui de 2024.
Valeurs associées
|1 720,000 GBX
|LSE
|+7,23%
