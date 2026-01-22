Greenwich LifeSciences s'envole après l'autorisation par la FDA des fournitures pour un essai sur le cancer du sein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du développeur de thérapies anticancéreuses Greenwich LifeSciences GLSI.O augmentent de 14 % à 25,53 $ avant la mise sur le marché

** La société a déclaré que la FDA américaine a autorisé le premier lot de flacons de GP2 pour être utilisé dans une étude sur le cancer du sein à un stade avancé

** GP2 est une immunothérapie expérimentale visant à prévenir la réapparition du cancer du sein après un traitement standard

** GLSI affirme que l'approbation réduit les risques liés à la fabrication avant une éventuelle demande de commercialisation aux États-Unis

** L'essai est en cours de recrutement dans 40 sites américains et pourrait s'étendre jusqu'à 150 sites dans le monde; plus de 1 000 patientes ont été examinées jusqu'à présent, selon la société

** La société affirme que les premières données montrent une réduction estimée à 80 % de la récurrence du cancer, bien que les résultats soient préliminaires

** Actions en hausse de ~87% en 2025