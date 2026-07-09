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Greenwich LifeSciences en hausse après les dernières informations de l'EMA concernant un médicament contre le cancer du sein
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Les actions de la société de biotechnologie Greenwich LifeSciences ( GLSI.O ) progressent de 10,2% à 20,79 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que l’Agence européenne des médicaments autorisera l’utilisation du GP2, un fragment de protéine produit à l’échelle industrielle, dans le cadre d’une étude de phase avancée portant sur son médicament expérimental contre le cancer du sein en Europe

** Le GP2 est un court fragment de HER2, une protéine présente dans de nombreux cancers du sein; il entre dans la composition du médicament de GLSI, le GLSI-100, conçu pour aider à prévenir la récidive du cancer du sein après une intervention chirurgicale

** La société indique que les 170 à 180 sites d’étude aux États-Unis et en Europe devraient tous utiliser le même lot de GP2; les livraisons aux pharmacies européennes ont commencé

** GLSI sollicite également l’autorisation d’utiliser ce même lot de GP2 au Royaume-Uni et au Canada dans le cadre de procédures réglementaires distinctes

** Plus de 1 300 patients ont été sélectionnés; les données préliminaires ont montré une réduction de 70% à 80% des taux de récidive, bien que les résultats puissent varier d’ici la fin de l’étude – GLSI

** À la clôture d’hier, GLSI affichait une baisse de 10,2% depuis le début de l’année

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