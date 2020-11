Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Greenpeace dépose un recours contre l'ASN sur la prolongation de vie des réacteurs nucléaires Reuters • 18/11/2020 à 14:59









PARIS, 18 novembre (Reuters) - L'association Greenpeace a déposé mercredi un recours contre l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir une évaluation environnementale préalable à la prolongation du fonctionnement des réacteurs nucléaires de plus de 40 ans. Greenpeace estime dans un communiqué que la France est dans une "situation d'illégalité" en ne prévoyant aucune évaluation environnementale dans le cadre des visites décennales pour étendre de 10 ans le fonctionnement des réacteurs atteignant 40 ans. "Or, l'ampleur et les coûts des travaux de prolongation des centrales justifient une évaluation environnementale", a déclaré Greenpeace en évoquant un rappel de la Cour de justice de l'Union européenne à la Belgique pour des faits similaires en 2019. Les centrales nucléaires françaises actuellement en activité ont été conçues pour fonctionner 40 ans. (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

