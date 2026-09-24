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Greenland Mines bondit après une émission directe d'actions de 38 millions de dollars
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 10:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** L'action de Greenland Mines ( GRML.O ) progresse de 27 % à 14,2 $ en pré-ouverture

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis trois mois, si les gains enregistrés avant l'ouverture se maintiennent

** GRML a cédé 3,2 millions d’actions et de bons de souscription préfinancés dans le cadre d’une offre directe nominative au prix de 12 dollars par action

** L'offre destinée aux investisseurs institutionnels devrait rapporter environ 38,4 millions de dollars de produit net

** La société indique que le produit de l'opération sera affecté aux activités minières au Groenland, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise

** La semaine dernière, les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont signé un pacte de sécurité visant à renforcer la présence militaire américaine au Groenland

** Le titre GRML a reculé d'environ 22,6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

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