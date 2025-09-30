Green Earth publie son rapport semestriel 2025 et met en avant l’accélération de ses revenus issus des crédits

Green Earth Group N.V. (« Green Earth » ou « le Groupe ») (Euronext : EARTH : NL0009169515), un développeur de bout en bout de solutions fondées sur la nature, publie ses résultats financiers consolidés semestriels 2025. Green Earth confirme être en ligne avec sa feuille de route stratégique et reste concentré sur l’élargissement de sa base de revenus et sur l’expansion de son portefeuille de projets vérifiés.



Au premier semestre, le chiffre d’affaires a atteint 215 000 €, en hausse de 641 % par rapport à la même période en 2024, générant ainsi le premier bénéfice brut opérationnel du Groupe (144 000 €). Cette étape marque une avancée importante dans la transition de Green Earth vers un modèle générateur de revenus. Le total de l’actif s’est élevé à 14,6 millions €, reflétant les investissements continus dans le développement de projets.



À ce jour, Green Earth a vendu 43 000 crédits carbone et dispose d’un pipeline de plus de 21 millions de crédits carbone et plastiques attendus sur la durée de vie de ses projets. De nouveaux projets au Sri Lanka et au Kazakhstan, ainsi que des partenariats avec environ 25 000 petits exploitants agricoles en Afrique, renforcent à la fois la croissance et l’impact durable. Avec son rebranding récent et son nouveau symbole boursier EARTH sur Euronext Amsterdam, Green Earth confirme son ambition de devenir, d’ici 2030, l’entreprise cotée de référence en Europe dans la restauration vérifiée des écosystèmes.