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Green Earth finalise son étude de faisabilité et lance un programme de culture régénératrice du manioc en RDC
information fournie par Boursorama CP 26/06/2026 à 07:00

Green Earth Group N.V. (« Green Earth » ou « le Groupe ») (Euronext : EARTH, NL0009169515), développeur intégré et de premier plan de projets de restauration de la nature, annonce la finalisation de l'étude de faisabilité relative à son projet de restauration des sols en République démocratique du Congo (« RDC ») et confirme le lancement officiel de la première phase opérationnelle du projet.

À la suite de l'annonce initiale du Groupe, en date du 29 septembre 2023, concernant l'étude de faisabilité d'un projet d'agroforesterie et de reboisement en RDC, Green Earth a désormais achevé son évaluation et engage la première phase opérationnelle du projet sous la forme d'un programme d'agriculture régénératrice axé sur la culture du manioc.

La période d'évaluation a été volontairement approfondie. Durant cette période, Green Earth a examiné le projet sous plusieurs angles : disponibilité des terres, conditions opérationnelles locales, aptitude agronomique, mobilisation des communautés, logistique de mise en œuvre, potentiel commercial et structure de projet la plus appropriée. Ce travail a conduit le Groupe à conclure que la meilleure première étape consistait non pas à développer immédiatement l'initiative comme un projet de certificats de carbone, mais à débuter par un programme concret d'agriculture régénératrice consacré à la culture du manioc.

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