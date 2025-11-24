Green Dot saute sur l'accord de rachat avec Smith Ventures et CommerceOne

24 novembre - ** Les actions de la banque numérique Green Dot GDOT.N ont bondi de 15,7 % à 13,65 $ avant bourse

** GDOT annonce qu'elle a accepté d'être achetée par la société de capital-investissement Smith Ventures et la banque privée CommerceOne Financial

** Dans le cadre de l'opération, chaque action de GDOT sera échangée contre 8,11 $ en espèces et 0,2215 action de la nouvelle société de portefeuille bancaire cotée en bourse qui détiendra les activités existantes de CommerceOne

** La valeur implicite de l'opération pour les actionnaires de GDOT est estimée entre 14,23 et 19,18 dollars par action

** Smith Ventures achètera à CommerceOne les actifs et les activités de technologie financière non bancaire de GDOT dans le cadre d'une transaction en espèces de 690 millions de dollars

** GDOT distribuera 470 millions de dollars à ses actionnaires à partir du prix d'achat

** À la dernière clôture, l'action de GDOT a augmenté de ~11 % depuis le début de l'année