Green Dot saute sur l'accord de rachat avec Smith Ventures et CommerceOne

24 novembre - ** Les actions de la banque numérique Green Dot GDOT.N ont bondi de 15,7 % à 13,65 $ avant bourse
** GDOT annonce qu'elle a accepté d'être achetée par la société de capital-investissement Smith Ventures et la banque privée CommerceOne Financial
** Dans le cadre de l'opération, chaque action de GDOT sera échangée contre 8,11 $ en espèces et 0,2215 action de la nouvelle société de portefeuille bancaire cotée en bourse qui détiendra les activités existantes de CommerceOne
** La valeur implicite de l'opération pour les actionnaires de GDOT est estimée entre 14,23 et 19,18 dollars par action
** Smith Ventures achètera à CommerceOne les actifs et les activités de technologie financière non bancaire de GDOT dans le cadre d'une transaction en espèces de 690 millions de dollars
** GDOT distribuera 470 millions de dollars à ses actionnaires à partir du prix d'achat
** À la dernière clôture, l'action de GDOT a augmenté de ~11 % depuis le début de l'année
