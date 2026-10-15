Grèce: Nexans demande des autorisations pour le projet de connexion électrique avec Chypre

( AFP / PHILIPPE MERLE )

Le fabricant français de câbles industriels Nexans a soumis aux autorités grecques une demande pour obtenir des autorisations adéquates pour reprendre la réalisation du projet "Great sea interconnector" (GSI), la connexion électrique entre la Grèce et Chypre, a indiqué jeudi Athènes.

"Nexans a soumis pour le compte de la société qui va réaliser les travaux, une demande aux autorités compétentes grecques pour obtenir les autorisations" adéquates, a indiqué le porte-parole du gouvernement grec Pavlos Marinakis.

Le GSI est un vaste projet d'infrastructure énergétique visant à relier les réseaux électriques de la Grèce, de Chypre et, dans une deuxième phase, d'Israël grâce à un câble électrique sous-marin à courant continu haute tension (HVDC) d'une longueur d'environ 1.208 km (900 km entre la Crète et Chypre, et 310 km entre Chypre et Israël).

Mais depuis janvier, ce grand projet avait été repoussé, selon Nexans évoquant "des discussions au niveau politique, notamment européen".

Le porte-parole grec a précisé lors d'un point de presse qu'"après l'achèvement des procédures, les travaux allaient commencer".

Les autorisations doivent être émises par l'autorité des recherches maritimes et les services portuaires grecs.

Pavlos Marinakis a indiqué que selon la demande soumise, "un navire français devrait effectuer les recherches maritimes".

Pour la réalisation de ce mégaprojet, la Grèce est en contact avec la France et Chypre, a rappelé le porte-parole.

Début août, l'entreprise française Meridiam était devenu actionnaire majoritaire au sein de GSI et quelques jours plus tard, l'opérateur grec du projet a soumis une demande formelle d'investissement aux autorités de régulation de la Grèce, de Chypre et d'Israël.

Nexans avait remporté l'été 2023 un contrat de 1,43 milliard d'euros pour construire le tronçon Chypre-Grèce de l'interconnecteur électrique EuroAsia, "le plus grand projet d'interconnexion de l'histoire" qui doit relier Israël, Chypre et l'Union européenne.

A l'époque, le directeur général d'EuroAsia Interconnector, Nasos Ktorides, avait expliqué que le projet devait mettre "fin à l'isolement énergétique de Chypre et d'Israël", en plus d'assurer "la sécurité de l'approvisionnement" et de réduire "grandement les émissions de CO2".

Chypre est en effet le seul pays européen sans raccordement au gaz ni connexion électrique avec le réseau du continent européen.

Ce projet d'une importance géopolitique pour la Grèce, située en Méditerranée orientale, avait provoqué la réaction de la Turquie, pays voisin, qui s'était opposée à des études bathymétriques dans la zone maritime au large de Kasos, à l'été 2024.