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Selon l'AIE, le volume total de pétrole prélevé sur les stocks dépassera les 400 millions de barils
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 16:54

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Logo de l'Agence internationale de l'énergie à Paris

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L'Agence internationale de ​l'énergie (AIE) a déclaré jeudi que le volume total ​des stocks qui seront mis ​sur le ⁠marché dépasserait les 400 ‌millions de barils initialement convenus en mars, ​ses ‌membres s’étant engagés ⁠à accélérer la mise à disposition des volumes ⁠restants.

L'AIE ‌est convenue de prendre ⁠toutes les ‌mesures nécessaires pour ⁠achever dans les meilleurs ⁠délais la ‌mise à disposition des ​quelque ‌100 millions de barils restants, dont plus ​de 20 millions de barils ⁠de diesel, dans le respect des circonstances nationales.

(Reportage Forrest Crellin et Inti Landauro, version française ​Elena Smirnova)

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1 commentaire

  • 17:29

    En Europe ,l'arrière saison à ce jour est particulièrement douce , la consommation de produits pétroliers baisse significativement . Les rentrées fiscales selon le gouvernement baissent de plus de 500 millions d'euros et la rotation du parc automobile vers l'électrique s'accélère .

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