Selon l'AIE, le volume total de pétrole prélevé sur les stocks dépassera les 400 millions de barils

Logo de l'Agence internationale de l'énergie à Paris

L'Agence internationale de ​l'énergie (AIE) a déclaré jeudi que le volume total ​des stocks qui seront mis ​sur le ⁠marché dépasserait les 400 ‌millions de barils initialement convenus en mars, ​ses ‌membres s’étant engagés ⁠à accélérer la mise à disposition des volumes ⁠restants.

L'AIE ‌est convenue de prendre ⁠toutes les ‌mesures nécessaires pour ⁠achever dans les meilleurs ⁠délais la ‌mise à disposition des ​quelque ‌100 millions de barils restants, dont plus ​de 20 millions de barils ⁠de diesel, dans le respect des circonstances nationales.

(Reportage Forrest Crellin et Inti Landauro, version française ​Elena Smirnova)