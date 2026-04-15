Grèce: ExxonMobil en tête d'un consortium pour l'exploration d'hydrocarbures

L'accord pour la réalisation de forage d'exploration d’hydrocarbures en mer Ionienne a été signé mercredi à Athènes avec le consortium composé du géant américain ExxonMobil et des compagnies grecques Energean et HelleniQ Energy, selon le ministère grec de l'Environnement et de l'Energie.

( AFP / ERIC PIERMONT )

L’accord a été signé entre ce consortium et la compagnie Stena Drilling qui dispose d'"un navire de forage de 6e génération construit en 2007 par Samsung Heavy Industries" qui doit procéder à un premier essai de forage en février 2027 au large de l'île de Corfou, selon l'agence de presse grecque Ana.

"Il s'agit d'un moment historique" pour "le renforcement de la sécurité énergétique de notre pays et le développement du secteur des hydrocarbures", s'est félicité le ministre Stavros Papastavrou présent lors de la signature de la convention aux côtés de Kimberly Guilfoyle, l'ambassadrice des Etats-Unis à Athènes, selon le site d'information To Vima.

Le directeur général d’Energean, Mathios Rigas, a indiqué que "l’estimation du potentiel de gaz naturel dans la région s’élève à 270 milliards de mètres cubes (à titre de comparaison, la consommation annuelle de la Grèce est de 6 à 7 milliards de mètres cubes)", selon la même source.

La profondeur du forage doit atteindre 4.622 mètres et son coût sera de 60 à 70 millions d’euros. Si le forage s’avère concluant, des investissements supplémentaires de 5 milliards d’euros seront nécessaires pour le développement du gisement, qui sera relié via une unité flottante aussi bien à la Grèce qu’à l’Italie.

Déjà présent au sud et sud-ouest de l'île de Crète, ExxonMobil est entré en novembre dans ce consortium d’exploration avec une participation de 60 %. Energean conserve une participation de 30 % et HelleniQ Energy de 10 %.

Son concurrent Chevron avait signé un accord similaire en octobre dernier avec l'Etat grec. Il y a un mois, le Parlement grec avait ratifié quatre accords énergétiques signés avec Chevron pour l'exploration d'hydrocarbures dans quatre zones maritimes situées en mer Ionienne, au sud du Péloponnèse et de l'île de Crète.

Située en Méditerranée orientale, la Grèce veut devenir un hub énergétique pour l'UE et inciter les États-Unis à s'engager dans la région, en vue de neutraliser les revendications maritimes concurrentes de la Libye, encouragées par le rival historique d'Athènes, la Turquie voisine.