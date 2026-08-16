Grèce-Deux morts dans des incendies qui ravagent l'île de Salamine près d'Athènes

(Actualisé avec confirmation de l'identité des deux morts, nombre d'évacuations)

- Un couple de personnes âgées a trouvé la mort dimanche dans des feux de forêt qui ravagent l'île grecque de Salamine, à l'ouest d'Athènes, ont annoncé les autorités locales.

L'Europe a été le théâtre de plusieurs incendies importants et sans précédent cet été en Espagne, en France et en Grèce.

Plus de 500 personnes ont fait l'objet d'une évacuation, ont annoncé les garde-côtes grecs, qui précisent que le couple a été retrouvé mort près de son domicile situé dans la zone où le sinistre s'est déclaré.

L'incendie fait rage alors que la Grèce vit le pic de sa saison touristique autour du 15 août, jour de l'Assomption. A cette occasion, de nombreux Athéniens se dirigent vers les îles alentours telles que Salamine, facilement accessible depuis le port du Pirée de la capitale grecque.

Des maisons ont été endommagées, alors que cinq personnes ont été prises en charge dans une clinique de santé locale, selon des médias grecs.

Près de 192 soldats du feu, 14 avions et hélicoptères, des bénévoles et des camions-citernes municipaux ont été déployés pour contenir les feux qui se propagent rapidement, poussés par des vents forts, selon les autorités locales.

La cause du départ de feu n'a pas été déterminée dans l'immédiat.

(Reportage d'Ivana Sekularac; Zhifan Liu pour la version française)