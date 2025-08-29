Great Elm Group Inc devrait afficher un bénéfice de 39 cents par action

* Great Elm Group Inc GEG.OQ GEG.O devrait publier ses résultats le 2 septembre pour la période se terminant le 30 juin 2025

*

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Great Elm Group Inc est un bénéfice de 39 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

