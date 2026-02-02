Grammy Awards-Bad Bunny remporte l'album de l'année, appelle à mettre "dehors l'ICE"

Le rappeur latino-américain Bad Bunny a obtenu dimanche soir à Los Angeles le Grammy Award de l'album de l'année pour "Debí Tirar Más Fotos", une première dans sa carrière et une récompense inédite pour un album en langue espagnole, dans lequel l'artiste de 31 ans célèbre ses racines portoricaines.

Parmi ses rivaux dans la catégorie, considérée comme la plus haute récompense du grand rendez-vous annuel de l'industrie musicale américaine, figuraient notamment Kendrick Lamar et Lady Gaga.

"Je veux dédier cette récompense à tous les gens qui ont dû quitter leur terre natale, leur pays pour poursuivre leurs rêves", a dit Bad Bunny après s'être vu remettre son prix, mettant l'accent sur un message de solidarité envers les immigrés qui a été en premier plan tout au long de la soirée.

En récompensant Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, cette cérémonie a pris un tour politique important, l'artiste ayant vertement critiqué la politique anti-immigration musclée menée par le président américain Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier 2025.

Elle vient également mettre davantage en lumière un artiste choisi pour réaliser le prestigieux show à la mi-temps de la finale du championnat nord-américain de football américain (NFL), le Super Bowl, le 8 février en Californie - un choix annoncé en septembre dernier qui avait suscité la controverse en raison de l'engagement politique de l'artiste.

"Dehors l'ICE", a-t-il déclaré dimanche soir, à propos de la police fédérale de l'immigration, depuis la scène au moment de recevoir le Grammy Award de meilleur album de musique urbaine latine pour "Debí Tirar Más Fotos", sixième album studio de sa carrière.

Bad Bunny, qui a publiquement soutenu la candidate démocrate Kamala Harris, rivale de Donald Trump, lors de l'élection présidentielle américaine de novembre 2024, a choisi l'an dernier de ne pas effectuer de dates de tournée sur le territoire américain, exprimant sa crainte que des agents de l'ICE soient déployés sur les lieux de ses concerts pour y procéder à l'arrestation de ses fans.

Donald Trump a qualifié d'"absolument ridicule" que le rappeur latino-américain soit choisi pour animer la mi-temps du Super Bowl, disant n'avoir jamais entendu parler de Bad Bunny.

Comme Bad Bunny, nombre de participants à la cérémonie des Grammy Awards portaient des pin's "ICE Out".

La chanteuse britannique Olivia Dean, victorieuse du Grammy de la meilleure nouvelle artiste, a rendu hommage à sa grand-mère qui, a-t-elle dit, a immigré en Grande-Bretagne quand elle était adolescente dans l'espoir d'une nouvelle vie.

"Je suis ici en tant que petite-fille d'une immigrée. Je suis un produit de la bravoure, et ces personnes méritent d'être célébrées. Nous ne sommes rien, l'un sans l'autre", a-t-elle déclaré au moment de recevoir son prix.

Nommé dans neuf catégories, Kendrick Lamar est reparti avec cinq récompenses, dont le Grammy de meilleur album de rap pour "GNX".

"Wildflower", composée par Billie Eilish et son frère Finneas O'Connell, a été désignée chanson de l'année.

(Reportage Danielle Broadway et Lisa Richwine; version française Jean Terzian)