 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grammy Awards-Bad Bunny remporte l'album de l'année, appelle à mettre "dehors l'ICE"
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 07:06

Le rappeur latino-américain Bad Bunny a obtenu dimanche soir à Los Angeles le Grammy Award de l'album de l'année pour "Debí Tirar Más Fotos", une première dans sa carrière et une récompense inédite pour un album en langue espagnole, dans lequel l'artiste de 31 ans célèbre ses racines portoricaines.

Parmi ses rivaux dans la catégorie, considérée comme la plus haute récompense du grand rendez-vous annuel de l'industrie musicale américaine, figuraient notamment Kendrick Lamar et Lady Gaga.

"Je veux dédier cette récompense à tous les gens qui ont dû quitter leur terre natale, leur pays pour poursuivre leurs rêves", a dit Bad Bunny après s'être vu remettre son prix, mettant l'accent sur un message de solidarité envers les immigrés qui a été en premier plan tout au long de la soirée.

En récompensant Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, cette cérémonie a pris un tour politique important, l'artiste ayant vertement critiqué la politique anti-immigration musclée menée par le président américain Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier 2025.

Elle vient également mettre davantage en lumière un artiste choisi pour réaliser le prestigieux show à la mi-temps de la finale du championnat nord-américain de football américain (NFL), le Super Bowl, le 8 février en Californie - un choix annoncé en septembre dernier qui avait suscité la controverse en raison de l'engagement politique de l'artiste.

"Dehors l'ICE", a-t-il déclaré dimanche soir, à propos de la police fédérale de l'immigration, depuis la scène au moment de recevoir le Grammy Award de meilleur album de musique urbaine latine pour "Debí Tirar Más Fotos", sixième album studio de sa carrière.

Bad Bunny, qui a publiquement soutenu la candidate démocrate Kamala Harris, rivale de Donald Trump, lors de l'élection présidentielle américaine de novembre 2024, a choisi l'an dernier de ne pas effectuer de dates de tournée sur le territoire américain, exprimant sa crainte que des agents de l'ICE soient déployés sur les lieux de ses concerts pour y procéder à l'arrestation de ses fans.

Donald Trump a qualifié d'"absolument ridicule" que le rappeur latino-américain soit choisi pour animer la mi-temps du Super Bowl, disant n'avoir jamais entendu parler de Bad Bunny.

Comme Bad Bunny, nombre de participants à la cérémonie des Grammy Awards portaient des pin's "ICE Out".

La chanteuse britannique Olivia Dean, victorieuse du Grammy de la meilleure nouvelle artiste, a rendu hommage à sa grand-mère qui, a-t-elle dit, a immigré en Grande-Bretagne quand elle était adolescente dans l'espoir d'une nouvelle vie.

"Je suis ici en tant que petite-fille d'une immigrée. Je suis un produit de la bravoure, et ces personnes méritent d'être célébrées. Nous ne sommes rien, l'un sans l'autre", a-t-elle déclaré au moment de recevoir son prix.

Nommé dans neuf catégories, Kendrick Lamar est reparti avec cinq récompenses, dont le Grammy de meilleur album de rap pour "GNX".

"Wildflower", composée par Billie Eilish et son frère Finneas O'Connell, a été désignée chanson de l'année.

(Reportage Danielle Broadway et Lisa Richwine; version française Jean Terzian)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • FORVIA SE : Une consolidation vers les supports est probable
    FORVIA SE : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • KERING : Sous les résistances, une consolidation est probable
    KERING : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • VEOLIA ENVIRONNEMENT : Les signaux haussiers sont intacts
    VEOLIA ENVIRONNEMENT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • SODEXO SA : Peu de risque à moyen terme
    SODEXO SA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank