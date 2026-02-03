A suivre aujourd'hui... Amundi

(AOF) - Amundi dévoile un résultat net ajusté de 1,35 milliard d'euros (MdEUR) au titre de 2025. Hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait approché 1,43 MdEUR, en progression de 3%, tandis que son résultat avant impôt s'est accru de 6% à 1,86 MdEUR.

Le groupe de gestion d'actifs et d'investissements affiche un coefficient d'exploitation ajusté de 52,1%, aidé par des charges d'exploitation ajustées en hausse "maîtrisée" de 6% par rapport à 2024 pro forma, à 1,78 MdEUR.

Toujours par rapport au pro forma 2024, ses revenus nets ajustés ont augmenté de 6% à 3,42 MdsEUR, tirés par l'ensemble des revenus d'activité, dont des commissions nettes de gestion en progression de 4%, portées par la progression des encours.

Toujours parmi ses revenus, Amundi fait aussi état de commissions de surperformance en croissance de 23% à 173 MEUR, en lien avec les bonnes performances de gestion, ainsi que de revenus de technologie en augmentation de 45% à 116 MEUR.

"2025 marque le lancement réussi de notre nouveau plan stratégique "Invest for the Future" avec une collecte record de +88 MdsEUR et des encours au plus haut, à 2,38 MdEUR", met en avant sa directrice générale Valérie Baudson.

"Après avoir déployé avec succès notre capital excédentaire avec 4 opérations de croissance externes créatrices de valeur, nous proposons un dividende de 4,25 EUR par action pour 2025 et retournons 500 MEUR aux actionnaires via des rachats d'actions", poursuit-elle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

AMUNDI

=/ Points clés /=

- Premier européen et 8 ème mondial de la gestion d’actifs avec plus de 2 300 Mds€ d’encours, 2 ème mondial des ETF ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (44 % des encours, de2 240 Mds€), devant l’Italie (9 %), reste de l’Europe (20 %) et l’Asie (21 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- 5 ambitions dans le cadre d’ « Invest for the future » : expansion géographique notamment en Asie et Europe, diversification de la clientèle via l’offre de solutions de retraite et la distribution digitalee, innovation dans les solutions d’investissement -gestion active, passive et sur les marchés privés-, accélération des partenariats pour Amundi Technology, optimisation opérationnelle avec l’IA et l’allocation des ressources vers les zones de croissance ;

- Capital détenu à 68,7% par Crédit agricole et 2 % par les salariés, Olivier Gavalda présidant le conseil de 13 administrateurs, Valérie Baudson étant directrice générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires 2025-2028 fondé sur :

- une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- expansion en Asie (150 Mds€ de collecte d’ici 2028),, Europe du nord, Royaume-Uni, Allemagne et Benelux puis au Moyen-Orient, Amérique latine et Afrique, via les acquisitions, partenariats et, essentiellement en Asie, les sociétés communes,

- diversification de la clientèle : 100 Mds€ de collecte en solutions de retraite avec focus sur l’Asie et l’Europe du nord et croissance de 50 % des distributeurs digitaux d’ici 2028,

- innovation en gestion active (fonds flagships, quantiativisme, tokenisation…), consolidation du rang de n° 1 des ETF, accélération des synergies avec le Crédit Agricole, Alpha (multigestion en actifs privés) et le partenariat avec ICG,

- un doublement des revenus d’’Amundi Technology ((83 clients dans + 15 pays),

- une plateforme IT indépendante associée à 6 plateformes internationales de gestion dans de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- optimisation opérationnelle : organisation simplifiée (fusion de CPR et BFT, réorganisation des équipes européennes de gestion multi-asset, solutions d’IA…)

- Stratégie environnementale de renforcement de la place de n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés,

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, 40 % des ETF en ESG en 2025,

- gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de ’intensité carbone de 30% en 2025 vs 2019 et 60% en 2030,

- Situation financière solide : dette notée A +, la meilleure du secteur, fonds propres prudentiels de 3,5 Mds€ et ratio CET1 de 16,3 %, avec excédent de capital de 2,2 Md€ à fin juin.

=/ Défis /=

- Impact négatif de la parité euro/dollar et euro/roupie indienne ;

- Disparités de clientèles, le détail étant mieux rémunéré et moins sensible aux décollectes ;

- Vers un impact positif, à partir du 2 ème semestre, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution Victory Capital, contrôlée à hauteur de 26 % ;

- Après, une hausse de 3,5 % des encours à un niveau historique à fin septembre et un repli de 2,7 % du résultat net, affecté par la contribution fiscale exceptionnelle, anticipations 2025 de 5% de croissance annuelle du résultat net et d’un taux de distribution d’au moins 65% ;

- Anticipations 2028 : bénéfice par action de + 7 €, coefficient d’exploitation inférieur à 56 %,

- Après un dividende 2024 en hausse à 4,25 €, vers un programme de rachat d’actions au titre de 2025 et a engagement sur un taux de distribution supérieur à 65 %.