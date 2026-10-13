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Grail en hausse alors que TD Cowen a plus que doublé son objectif de cours, porté par l'optimisme concernant la FDA et Medicare
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 18:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Les actions de Grail GRAL.O progressent de plus de 2% à 140,53 dollars

** TD Cowen relève son objectif de cours pour le fabricant de tests de dépistage du cancer de 88 $ à 180 $ — ce qui implique un potentiel de hausse de 31% par rapport au dernier cours de clôture; la société maintient sa recommandation “acheter”

** La société de courtage relève les chances d’autorisation par la FDA du test de dépistage précoce du cancer “Galleri” de GRAL de 75% à 95% à l’issue de la réunion du comité consultatif de la FDA, et prévoit une décision au premier trimestre 27

** Une décision favorable concernant la prise en charge par Medicare est attendue au premier semestre 2028

** 5 des 12 sociétés de courtage attribuent à GRAL la note “acheter” ou supérieure, 7 la note “conserver”; objectif de cours médian: 120 $ — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse d’environ 64% depuis le début de l’année

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