Grâce à un nouvel investissement à impact sociétal, REALITES compense dès à présent l’intégralité de son empreinte carbone

Saint-Herblain, le 7 septembre 2022, 17h45. Fidèle à sa volonté d’entreprendre tout en étant « Utiles maintenant », le groupe REALITES annonce un investissement à impact de 6,5 M€ dans la société BURN Manufacturing Co., fabricant de foyers de cuisson améliorés pour les populations africaines. A travers ce partenariat, REALITES va préfinancer à hauteur de 4,5 M€ la fabrication de 165 000 foyers de cuisson améliorés qui permettront à plus d’un demi-million de Tanzaniens de réduire leurs émissions de CO2. Ce nouvel investissement permet de générer des crédits carbone couvrant dès à présent 100 % des besoins en compensation de REALITES sur 5 ans.



Renonçant par principe à recourir au simple achat de crédits carbone déjà disponibles sur le marché, REALITES a imaginé avec BURN Manufacturing Co. un modèle économique innovant, générateur de crédits carbone éligibles à la certification Gold Standard et créateur de valeur à 360°.



Avec ce partenariat, REALITES parachève sa stratégie carbone, initiée en 2018. Compatible avec les Accords de Paris et la Stratégie Nationale Bas Carbone, elle s’articule autour de trois piliers : mesurer son empreinte, réduire l’intensité de ses activités, compenser ce qui ne peut être réduit.