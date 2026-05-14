Grâce à l'essor de l'IA, SK Hynix est sur le point d'atteindre une capitalisation boursière d'un billion de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SK Hynix s'apprête à rejoindre Samsung Electronics dans le club des entreprises valant plus de mille milliards de dollars

* La capitalisation boursière actuelle de SK Hynix s'élève à environ 942 milliards de dollars

* Les actions asiatiques du secteur des puces IA ont bondi face à une forte demande

(Ajoute des informations sur la grève chez Samsung, les commentaires des analystes et met à jour les cours) par Heekyong Yang et Gregor Stuart Hunter

SK Hynix 000660.KS est sur le point de franchir la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, quelques semaines seulement après que Samsung Electronics 005930.KS ait franchi ce cap, alors que la forte demande en intelligence artificielle place la Corée du Sud au cœur du boom de l'IA en Asie.

Les actions de SK Hynix ont progressé de plus de 200 % cette année, après une hausse vertigineuse de 274 % en 2025, portées par la demande liée à l'IA tant pour les puces mémoire conventionnelles que pour les puces à mémoire à large bande passante (HBM) utilisées dans les serveurs d'IA.

Évaluée à moins de 100 milliards de dollars il y a seulement 16 mois, la capitalisation boursière de SK Hynix s'élevait à environ 942 milliards de dollars à la clôture des marchés jeudi.

Si SK Hynix franchit ce cap, la Corée du Sud deviendrait le premier pays hors des États-Unis à compter plus d'une entreprise valorisée à plus de mille milliards de dollars. La société taïwanaise TSMC 2330.TW reste la plus grande entreprise d'Asie en termes de capitalisation boursière, avec plus de 1 830 milliards de dollars.

Ces trois fabricants de puces et leurs bénéfices records ont mis en lumière leur rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA, contrairement aux entreprises de la Silicon Valley dont les dépenses massives en puces et en technologie en font des investissements plus risqués.

Jeudi, l'action SK Hynix a clôturé en baisse de 0,3 %, tandis que l'indice KOSPI .KS11 a terminé la séance en hausse de 1,75 % à 7 981,41 points. L'indice est en pleine forme, avec une hausse de plus de 86 % cette année après avoir bondi de 75 % en 2025, sa meilleure performance annuelle depuis 1999.

KB Securities a relevé de 40 % son objectif de fin d'année pour le KOSPI, le marché boursier majeur le plus performant au monde depuis le début de l'année 2025, le portant à 10 500 points.

“Ma théorie est que le marché est porté par un sentiment de FOMO, en particulier sur les titres liés à l'IA au Japon et en Corée”, a déclaré Fabien Yip, analyste de marché chez IG à Sydney, faisant référence à la “peur de passer à côté” de rendements potentiels chez les investisseurs.

UN COUP DE POUCE GRÂCE AUX DIFFICULTÉS DE SAMSUNG

Les actions de SK Hynix pourraient bénéficier des difficultés sociales chez son rival Samsung, même si ce n'est pas à long terme, selon les analystes.

Le syndicat sud-coréen de Samsung, furieux de ce qu’il qualifie d’écart considérable entre les primes versées par Samsung et celles de SK Hynix, a prévu une grève de 18 jours à partir du 21 mai si ses revendications ne sont pas satisfaites.

Samsung et son syndicat ne sont pas parvenus à conclure un accord salarial cette semaine. L'entreprise a toutefois appelé à la reprise des négociations , tandis que la Commission du travail sud-coréenne a également invité les deux parties à tenir une nouvelle série de pourparlers sous l'égide du gouvernement samedi.

Selon les analystes, les concurrents de Samsung, tels que SK Hynix, Micron MU.O et TSMC, pourraient bénéficier d'un effet d'entraînement sur la demande en cas de grève, mais ils préviennent qu'une grève prolongée pourrait finir par peser sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en puces. (1 $ = 1.493,0000 won)