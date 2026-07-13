GQG Partners, société cotée à l'ASX, en baisse en raison de la diminution de ses actifs sous gestion mensuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 juillet - ** Les actions de GQG Partners ( GQG.AX ), cotées à l'ASX, ont chuté de 6,3% pour atteindre 1,35 dollar australien
** Il s'agit du plus bas niveau atteint par le titre depuis la mi-novembre 2023
** La société mondiale de gestion d'actifs de type « boutique » annonce que le total de ses actifs sous gestion s'élevait à 156 milliards de dollars au 30 juin, contre 163,3 milliards de dollars au 31 mai
** Le titre affiche une baisse de 18,19% depuis le début de l’année, en tenant compte des fluctuations de la séance
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