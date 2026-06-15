 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gourmand en gastronomie, American Express veut avaler TheFork
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 14:08

American Express fait part de son projet d'acquisition de TheFork, une plateforme européenne de premier plan de réservation et de gestion de restaurants en ligne, auprès de Tripadvisor, afin de développer son offre gastronomique sur le vieux continent.

TheFork met en relation des millions de consommateurs avec plus de 50 000 restaurants dans 11 pays européens grâce à sa plateforme de gestion de restaurants, de réservation et d'engagement client, ainsi qu'à son application et à son site Internet dédiés à la découverte et à la réservation de restaurants.

Cette acquisition envisagée fait suite aux acquisitions réussies des plateformes numériques de restauration Resy et Tock. Ensemble, ces plateformes devraient permettre au groupe américain de cartes de crédit d'étendre son réseau gastronomique à 75 000 établissements réservables.

Grâce à TheFork, American Express renforcerait sa capacité à offrir aux titulaires de carte et aux consommateurs un accès à des restaurants prisés, tout en soutenant la croissance continue de ses activités internationales, qui constituent un moteur majeur de la croissance globale du groupe.

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
325,450 USD NYSE +2,19%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,01 -6,87%
CAC 40
8 450,26 +1,19%
TOTALENERGIES
72,68 -4,84%
HAFFNER ENERGY
0,3165 +14,88%
SOCIETE GENERALE
76,44 +4,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank