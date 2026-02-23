Gossamer Bio chute après l'échec de l'essai d'un médicament expérimental contre les maladies pulmonaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Les actions du développeur de médicaments Gossamer Bio GOSS.O chutent de 67% à 69 cents avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament expérimental, le seralutinib, pour un type d'affection pulmonaire, n'a pas atteint l'objectif principal d'une étude en phase finale

** La société indique que les patients sous seralutinib ont amélioré leur distance médiane de marche de 28,2 mètres, contre 13,5 mètres pour les patients sous placebo, après 24 semaines

** Les résultats n'ont cependant pas atteint le seuil statistique spécifié

** La société a testé le médicament chez des patients souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie dans laquelle une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires provoque leur rétrécissement et leur raidissement

** Les actions de GOSS ont augmenté de plus de 242 % en 2025