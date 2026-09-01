GoPro va être rachetée par Starman Optical dans le cadre d'une opération de 285 millions de dollars

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(Ajoute des détails et du contexte à partir du paragraphe 2)

Le fabricant de caméras d'action GoPro GPRO.O a annoncé mardi qu'il allait être racheté par Starman Optical dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à 285 millions de dollars.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de GoPro recevront un paiement en espèces d'environ 1,14 dollar par action, tout en conservant environ 10 % du capital de la société issue de la fusion.

GoPro, qui est entrée en bourse en 2014 avec un prix d’introduction de 24 dollars par action et a brièvement atteint une valorisation de près de 4 milliards de dollars lors de son premier jour de cotation, a peiné ces dernières années à relancer sa croissance au-delà de son activité de caméras d’action.

Cette opération représente une prime de 29,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action.

La dette en cours de GoPro, d’environ 92 millions de dollars, sera intégralement remboursée à la clôture de l’opération, ce qui permettra à l’entité issue de la fusion de disposer d’un bilan pratiquement exempt de dette.

Starman Optical conçoit et fabrique des dispositifs qui transforment les données informatiques en signaux lumineux, permettant ainsi de transmettre des informations à très haut débit via des câbles à fibre optique. La demande pour ce type de dispositifs s’est accrue dans le cadre du déploiement d’infrastructures d’IA, un marché qui se chiffre en milliards de dollars.

GoPro avait précédemment indiqué qu’elle étudiait différentes options , pouvant inclure une cession ou une fusion, après avoir fait appel au cabinet de conseil Oliver Wyman pour identifier des opportunités au-delà de son cœur de métier, les caméras d’action.

La société a déclaré qu’elle continuerait à assurer pleinement le support de ses produits grand public existants, ainsi que de sa plateforme d’abonnement et de cloud.