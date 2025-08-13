Google va investir 9 milliards de dollars dans l'Oklahoma pour développer l'infrastructure de l'IA et du cloud

Le groupe Alphabet GOOGL.O Google a déclaré mercredi qu'il investirait 9 milliards de dollars supplémentaires dans l'Oklahoma au cours des deux prochaines années pour développer l'infrastructure de l'IA et du cloud.