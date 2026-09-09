Google va investir €13 mds dans des infrastructures IA en Finlande

Google va investir au moins 13 milliards d'euros dans des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) en Finlande au cours des deux prochaines années, a annoncé le géant américain mercredi, qualifiant ce projet de plus gros investissement jamais réalisé par le groupe en Europe.

L'investissement en Finlande portera notamment sur des centres de données, des améliorations du réseau électrique ainsi que des projets liés aux énergies propres et aux batteries, destinés à alimenter des services tels que Gemini, Search, Maps et YouTube, a précisé Google dans un communiqué.

"Cette nouvelle infrastructure numérique servira de fondement à la préparation numérique, à l’innovation et au développement de l’IA en Finlande et, plus largement, en Europe", a déclaré l’entreprise.

Cet investissement, qui sera réalisé en 2027 et 2028, contribuera à hauteur d’environ 3,6 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) de la Finlande pendant la phase de construction, et devrait soutenir quelque 7.000 emplois par an une fois opérationnel, a précisé Google.

Le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, a déclaré dans un communiqué que la décision de Google était "une preuve évidente" des atouts du pays.

"La valeur de l'économie des données va bien au-delà des investissements directs, car elle stimule l'innovation, la recherche et le développement", a-t-il ajouté.

La Finlande est devenue un pôle d’attraction pour les centres de données, alors que des entreprises telles que Microsoft et ByteDance, propriétaire de TikTok, cherchent à réduire leurs coûts énergétiques et à respecter leurs objectifs climatiques.

Le climat froid de la Finlande permet de gérer à moindre coût la chaleur produite par les centres de données, et le pays dispose également d’importantes quantités d’électricité à faible empreinte carbone.

Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, a augmenté cette année ses investissements mondiaux pour les porter entre 195 milliards et 205 milliards de dollars (entre 168 milliards et 176 milliards d'euros), afin de répondre à la demande croissante en matière de calcul.

(Rédigé par Essi Lehto ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)