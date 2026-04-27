Google va construire un campus dédié à l'IA en Corée du Sud, selon la présidence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Corée du Sud et Google

GOOGL.O ont convenu de construire un campus dédié à l'intelligence artificielle à Séoul afin de renforcer la coopération entre l'entreprise technologique et les ingénieurs et start-ups locaux, a déclaré lundi Kim Yong-beom, conseiller politique du président.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a rencontré lundi à Séoul le directeur général de Google DeepMind, Demis Hassabis, et le ministère des Sciences et l'entreprise ont signé un protocole d'accord concernant le campus, a précisé M. Kim.

Voici quelques détails sur ces réunions et le campus prévu.

* La Corée du Sud a demandé à Google d'envoyer au moins 10 ingénieurs du siège américain de Google vers le campus dédié à l'IA, et M. Hassabis a déclaré qu'il allait y réfléchir, a précisé M. Kim.

* Le campus d'IA de Google sera le premier du genre au monde pour l'entreprise américaine, a déclaré le conseiller présidentiel.

* Le président Lee et M. Hassabis ont échangé leurs points de vue sur les perspectives de l'IA et son impact sur la population, a déclaré M. Kim.

* Lors de la réunion, Lee a évoqué la nécessité d’introduire un salaire de base en cas de pertes d’emploi causées par l’IA.

* M. Hassabis a déclaré qu'il espérait, grâce à ce partenariat, “contribuer à la formation de la prochaine génération à ces technologies extraordinaires par le biais de stages au sein de notre centre d'IA et d'autres programmes de formation”.

* DeepMind souhaiterait approfondir ses partenariats avec des entreprises coréennes telles que Samsung et SK Hynix

000660.KS , ainsi que Boston Dynamics (filiale de Hyundai) et LG, et “lancer de nouveaux projets communs” avec elles, a déclaré M. Hassabis.

* Il a décrit la Corée du Sud comme une “formidable base industrielle” dans tous les domaines clés de l’IA, des puces électroniques à la robotique.

* Le match historique entre le programme AlphaGo de DeepMind et le joueur de go Lee Sedol en Corée il y a dix ans a marqué le début de l'ère moderne de l'IA et inspiré de nombreuses avancées dans ce domaine, notamment ses travaux scientifiques tels que le système Alphafold pour le repliement des protéines, a déclaré M. Hassabis.