Google va annoncer son plan d'investissement le plus important en Allemagne, selon le Handelsblatt

Le géant américain de la technologie Google prévoit de présenter la semaine prochaine son plan d'investissement le plus important en Allemagne, a rapporté jeudi le journal économique Handelsblatt.

Les détails du projet devraient être annoncés lors d'une conférence de presse avec le ministre des finances, Lars Klingbeil, le 11 novembre, selon le rapport.

Le plan comprendra la construction "d'infrastructures et de centres de données", ainsi que la mise en œuvre de "projets innovants pour l'utilisation d'énergies renouvelables et de chaleur résiduelle", indique le rapport, citant un document de Google.

Google souhaite également étendre ses implantations à Munich, Francfort et Berlin, ajoute le rapport.

Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel par Reuters.