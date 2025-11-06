 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 873,83
+1,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Google va annoncer son plan d'investissement le plus important en Allemagne, selon le Handelsblatt
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 06:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain de la technologie Google prévoit de présenter la semaine prochaine son plan d'investissement le plus important en Allemagne, a rapporté jeudi le journal économique Handelsblatt.

Les détails du projet devraient être annoncés lors d'une conférence de presse avec le ministre des finances, Lars Klingbeil, le 11 novembre, selon le rapport.

Le plan comprendra la construction "d'infrastructures et de centres de données", ainsi que la mise en œuvre de "projets innovants pour l'utilisation d'énergies renouvelables et de chaleur résiduelle", indique le rapport, citant un document de Google.

Google souhaite également étendre ses implantations à Munich, Francfort et Berlin, ajoute le rapport.

Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel par Reuters.

Valeurs associées

ALPHABET-A
284,3100 USD NASDAQ +2,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les habitants marchent le long d'une rue couverte de boue après le passage du typhon Kalmaegi à Liloan, dans la province de Cebu aux Philippines, le 6 novembre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )
    Le typhon Kalmaegi se dirige vers le Vietnam après avoir fait 140 morts aux Philippines
    information fournie par AFP 06.11.2025 07:16 

    Le typhon Kalmaegi, le plus meurtrier cette année aux Philippines, a fait au moins 140 morts à la suite de violentes inondations, ont indiqué les autorités jeudi, et menace à présent le Vietnam qu'il devrait atteindre dans la nuit. Le président philippin Ferdinand ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 06.11.2025 06:00 

    * TP (ex-Teleperformance) TEPRF.PA a abaissé mercredi ses perspectives annuelles, citant un contexte commercial de plus en plus volatil affectant ses dernières prévisions d'activité. * ELIS ELIS.PA a annoncé mercredi avoir renforcé sa présence au brésil avec l'acquisition ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 05/11/2025
    Top 5 IA du 05/11/2025
    information fournie par Libertify 06.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Bouygues , Eutelsat , Rubis , Tesla . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le Premier ministre belge Bart De Wever s'exprime lors d'un sommet européenne à Bruxelles le 23 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Parfum de crise gouvernementale en Belgique autour du budget
    information fournie par AFP 06.11.2025 04:00 

    Le gouvernement belge chutera-t-il jeudi ? Le Premier ministre Bart De Wever a donné un ton dramatique aux débats budgétaires en fixant à ses partenaires de coalition cette date butoir pour conclure un accord sur un gros effort d'économies réclamé depuis des semaines. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank