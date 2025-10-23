Google soutient une centrale électrique américaine au gaz avec capture du carbone pour les centres de données du Midwest

Google signe le premier contrat d'achat d'électricité impliquant le captage et le stockage du carbone

La centrale au gaz naturel de 400 MW avec captage et stockage du carbone située dans l'Illinois alimentera les centres de données de Google

D'autres projets similaires avec Low Carbon Infrastructure devraient suivre

Google GOOGL.O a conclu le premier accord d'entreprise pour acheter de l'électricité à une centrale électrique américaine utilisant la capture et le stockage du carbone, dans le but d'alimenter ses centres de données dans la région du Midwest, a déclaré l'entreprise technologique jeudi. Les projets des grandes entreprises technologiques visant à développer des technologies telles que l'intelligence artificielle générative, qui nécessiteront de vastes quantités d'électricité, se sont heurtés à la réalité d'un réseau électrique américain à court d'approvisionnement.

Cette situation a donné lieu à une multitude d'annonces au cours des derniers mois de la part d'entreprises telles que Google pour aider à financer le développement de nouvelles centrales électriques ou l'extension de centrales existantes dans tout le pays. Google a récemment acheté de l'électricité provenant de réacteurs nucléaires avancés, de la géothermie et de l'hydroélectricité . Google travaille également avec le plus grand réseau électrique américain , PJM Interconnection, qui couvre la plus grande concentration de centres de données au monde, afin d'accélérer la connexion de nouvelles sources d'énergie.

Le dernier accord d'achat d'électricité de Google concerne une centrale électrique de 400 mégawatts à Decatur, dans l'Illinois, qui sera développée par la société privée Low Carbon Infrastructure. Elle devrait produire de l'électricité grâce au piégeage du carbone, qui consiste à piéger environ 90 % des émissions de CO2 et à les injecter sous terre, au début des années 2030. Google n'a pas divulgué les conditions financières de l'accord, tandis que Low Carbon Infrastructure a déclaré que le financement du projet devrait faire l'objet d'une décision finale d'investissement au cours du premier semestre 2026.

Michael Terrell, responsable de l'énergie avancée chez Google, a déclaré que l'électricité produite à partir de gaz naturel, avec captage et stockage du dioxyde de carbone, était jusqu'à présent absente de l'équation.

"Nous nous sommes vraiment concentrés sur l'avancement de toutes ces nouvelles technologies destinées à fournir une énergie propre 24 heures sur 24, et il s'agit d'une pièce importante du puzzle", a déclaré Terrell. "Il s'agit d'une technologie très importante dont le monde a besoin Le projet Broadwing sera construit sur un site industriel existant exploité par la société agroalimentaire Archer Daniels Midland ADM.N , qui a des antécédents d'injection souterraine de dioxyde de carbone issu de la production d'éthanol.

"Broadwing démontre que la capture du carbone peut être commercialement viable aujourd'hui", a déclaré Jonathan Wiens, directeur général de Low Carbon Infrastructure.

La construction devrait durer quatre ans et créer 650 emplois syndiqués et 100 emplois de gestion de la construction et de soutien pendant cette période, ont indiqué les entreprises.

Le carbone séquestré sur le site sera stocké de manière permanente dans des puits spéciaux situés à 5 000-7 000 pieds (1 524-2 133 m) sous terre.

ADM aura également la possibilité d'acheter de l'électricité à partir de l'opération, qui fournira initialement de l'électricité au Midcontinent Independent System Operator, qui couvre 15 États du Midwest et plusieurs centres de données de Google.

Google et Low Carbon Infrastructure ont indiqué qu'ils prévoyaient de mettre en place d'autres installations de captage et de stockage du carbone aux États-Unis, sans toutefois divulguer de lieux ou de calendriers précis.

L'Agence internationale de l'énergie et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ont présenté le captage et le stockage du carbone comme un moyen de réduire les émissions provenant des centrales électriques à combustibles fossiles et de l'industrie lourde. Toutefois, les critiques ont mis en doute son coût, son évolutivité et son efficacité à long terme.