Google signe un accord de plusieurs milliards de dollars avec Meta sur les puces d'IA, selon The Information
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 00:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a signé un accord pour louer les puces d'IA de Google GOOGL.O , connues sous le nom d'unités de traitement tensoriel, afin de développer de nouveaux modèles d'IA, a rapporté The Information jeudi, citant une personne impliquée dans les négociations.

L'accord pluriannuel se chiffre en milliards de dollars, a ajouté le rapport.

Meta et Google n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

ALPHABET-A
307,3800 USD NASDAQ -1,76%
META PLATFORMS
657,0100 USD NASDAQ +0,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

