Google signe un accord de plusieurs milliards de dollars avec Meta sur les puces d'IA, selon The Information

Meta Platforms META.O a signé un accord pour louer les puces d'IA de Google GOOGL.O , connues sous le nom d'unités de traitement tensoriel, afin de développer de nouveaux modèles d'IA, a rapporté The Information jeudi, citant une personne impliquée dans les négociations.

L'accord pluriannuel se chiffre en milliards de dollars, a ajouté le rapport.

Meta et Google n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.