Google se voit infliger une amende d'un milliard de dollars par l'UE, la première en vertu de ces règles historiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee
GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a été condamnée jeudi à une amende totale de 890 millions d’euros (1 milliard de dollars) pour avoir enfreint les règles de l’Union européenne visant à limiter le pouvoir des géants de la tech, a déclaré la Commission européenne.
Toutefois, le géant américain de la technologie devrait échapper à de nouvelles amendes, les régulateurs européens ayant salué les progrès satisfaisants réalisés dans le cadre de ses efforts continus pour se conformer à cette législation historique.
Ces amendes soulignent la détermination de l’Europe à empêcher les géants de la tech de nuire à leurs concurrents, bravant ainsi les critiques américaines et les menaces de droits de douane de rétorsion.
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