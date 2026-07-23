Google s'est vu infliger une amende d'un milliard de dollars par l'UE et mène des négociations « constructives » pour éviter de nouvelles sanctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Google condamné à une amende de 460 millions d'euros pour avoir favorisé ses propres services

* Une autre amende de 430 millions d'euros pour des restrictions anti-détournement

* «Les lois de l'UE doivent être pleinement respectées», déclare le responsable européen de la concurrence

* L'UE fait état de discussions constructives avec Google et estime que de nouvelles amendes sont peu probables

(Ajout d'une citation du représentant américain au commerce aux paragraphes 13 et 14) par Foo Yun Chee

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a été condamnée jeudi à une amende totale de 890 millions d’euros (1 milliard de dollars) pour avoir enfreint les règles de l’Union européenne visant à limiter le pouvoir des géants de la tech, a déclaré la Commission européenne.

Toutefois, le géant technologique devrait échapper à de nouvelles amendes, les régulateurs européens ayant salué les progrès significatifs accomplis dans ses efforts pour se conformer à cette législation historique.

Ces amendes soulignent la détermination de l’Europe à empêcher les géants de la tech de nuire à leurs concurrents, bravant ainsi les critiques américaines et les menaces de droits de douane de rétorsion.

Une amende de 460 millions d’euros a été infligée en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) pour avoir favorisé ses propres services dans les domaines du commerce, de l’hôtellerie, des transports et des résultats sportifs dans ses résultats de recherche.

Une deuxième amende de 430 millions d’euros visait les restrictions imposées par Google sur sa boutique d’applications Google Play, qui empêchaient les développeurs d’applications de rediriger gratuitement les utilisateurs vers des offres moins chères proposées sur des boutiques d’applications ou des sites web concurrents.

Reuters a été le premier à faire état de ces deux amendes , qui constituent les premières infligées à Google au titre de la DMA, mais les cinquième et sixième au total pour des pratiques anticoncurrentielles, portant le montant total des sanctions à 10,38 milliards d’euros sur près de deux décennies.

« Notre devoir et notre obligation sont de respecter les lois et de veiller à ce que celles-ci soient pleinement respectées », a déclaré la responsable européenne de la concurrence, Teresa Ribera, aux journalistes lorsqu’elle a été interrogée sur la réaction des États-Unis.

« La DMA vise à garantir des conditions de concurrence équitables et uniformes. Avec ces décisions, nous voulons nous assurer qu’il y ait de la concurrence », a déclaré aux journalistes Henna Virkkunen, responsable des questions technologiques à l’UE.

Google, qui dispose de 60 jours pour se conformer aux injonctions de la Commission visant à traiter ses concurrents de manière équitable et non discriminatoire et à permettre aux développeurs d’applications de rediriger les utilisateurs hors de sa boutique d’applications, a critiqué les conclusions de l’UE et a indiqué qu’il pourrait saisir la justice contre la Commission.

«Pour nous conformer à ces exigences, nous devons supprimer des fonctionnalités de recherche en temps réel très appréciées des Européens – telles que l’affichage instantané des tarifs et la disponibilité directe des hôtels, des vols et des restaurants – et démanteler les mesures de sécurité sur Google Play », a déclaré Kent Walker, président des affaires internationales chez Google, dans un communiqué.

«Ce n’est pas de la concurrence loyale; il s’agit d’une dégradation des produits orchestrée par un petit groupe de plaignants égoïstes, dont les entreprises et les consommateurs européens font les frais.»

PEU DE RISQUES DE NOUVELLES AMENDES GRÂCE À UN « DIALOGUE CONSTRUCTIF »

La répression à l’encontre des géants de la tech a suscité la colère de l’ administration Trump , qui a menacé de riposter par des droits de douane , qualifiant ces mesures de « mesures visant les entreprises américaines ».

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que cette amende et les autres mesures de l’UE « génèrent une incertitude massive pour les exportations américaines de biens et de services vers l’Europe ».

Dans un communiqué évoquant un récent prêt record accordé à Airbus par l’organisme de crédit de l’UE, Greer a déclaré : « Il apparaît clairement que l’UE continue de cibler les entreprises américaines les plus compétitives. » Il n’a toutefois pas fait mention de projets américains de représailles.

La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence de l’UE, a mis en avant un « dialogue constructif » avec Google et les progrès significatifs réalisés pour se conformer à la loi DMA, laissant entendre que les amendes journalières en cas de non-respect ne seraient probablement pas appliquées.

«Google a proposé et commencé à tester des modifications concernant la manière dont elle présente ses propres services sur Google Search pour les services gratuits tels que le shopping, les hôtels et les vols», a déclaré la Commission, qualifiant cela de progrès substantiel .

« La Commission note également que Google a proposé et commencé à tester des modifications concernant la manière dont elle présente les publicités liées au shopping et les services de contenu connexes, tels que le sport », a-t-elle ajouté.

L’autorité de surveillance de l’UE a également indiqué que Google pourrait appliquer les principes de la décision de jeudi à ses résumés générés par l’IA, connus sous les noms d’« AI Overviews » et d’« AI Mode », et que les discussions se poursuivraient à cette fin.

Les modifications apportées par Google à ses conditions d’utilisation sur Google Play ont reçu un avis favorable provisoire de la part de la Commission.

« Ces modifications constituent un pas en avant vers la mise en conformité et seront également évaluées à la lumière de l’injonction de cessation et d’abstention prévue par la décision d’aujourd’hui », a-t-elle précisé.

Ces amendes sont les troisièmes infligées au titre de la DMA, après celles prononcées à l’encontre d’Apple et de Meta Platforms en avril de l’année dernière.

(1 dollar = 0,8763 euro)