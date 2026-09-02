Google repousse la tentative des États-Unis de l'obliger à céder ses activités dans le domaine des technologies publicitaires

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(Ajoute des informations générales et du contexte dans les paragraphes 4 à 14)

par Jody Godoy

Mercredi, Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , a échappé à la scission de son activité de technologies publicitaires, lorsqu'un juge de Virginie a rejeté la demande des autorités de la concurrence américaines visant à imposer la vente de la plateforme publicitaire en ligne de Google.

Bien que cette plateforme ne représente qu'une petite partie des activités de Google, cette décision constitue une deuxième victoire symbolique majeure contre le ministère américain de la Justice, qui s'efforce de contraindre Google à céder des actifs afin de mettre fin à des pratiques monopolistiques illégales.

La juge américaine Leonie Brinkema, à Alexandria, en Virginie, a refusé d’obliger Google à céder AdX, plateforme sur laquelle les éditeurs versent à Google une commission de 20 % pour vendre des publicités lors d’enchères qui se déroulent instantanément lorsque les utilisateurs chargent des sites web. Elle a accepté la plupart des mesures correctives comportementales proposées par les parties.

Le ministère américain de la Justice et une large coalition d’États avaient poursuivi Google en justice en 2023 pour sa position dominante sur les marchés des technologies publicitaires utilisées par les éditeurs en ligne et les sites web.

En avril 2025, la juge Brinkema avait statué que Google détenait des monopoles illégaux sur les serveurs hébergeant les publicités des éditeurs et sur les plateformes d’échange publicitaire qui font le lien entre acheteurs et vendeurs. La juge avait conclu que Google avait illégalement contraint les éditeurs utilisant son serveur publicitaire à recourir à son service AdX.

Le comportement anticoncurrentiel du géant technologique "a causé un préjudice substantiel aux éditeurs clients de Google, au processus concurrentiel et, en fin de compte, aux consommateurs d’informations sur le web ouvert", avait déclaré la juge Brinkema à l’époque.

Lors d’un procès l’année dernière portant sur les mesures correctives à prendre dans cette affaire, le ministère américain de la Justice (DOJ) a fait valoir qu’on ne pouvait pas faire confiance à Google pour gérer AdX, compte tenu de son comportement passé.

Google a fait valoir qu’une vente forcée serait techniquement difficile et entraînerait une transition longue et douloureuse qui porterait préjudice aux clients. L’entreprise a également cherché à démontrer que la demande du DOJ différait de sa propre offre antérieure de vendre AdX pour mettre fin à une enquête de la concurrence de l’UE, dont Reuters a fait état en 2024.

Selon une étude de Wedbush et l’analyse des documents judiciaires, Ad Manager représentait 4,1% du chiffre d’affaires total de Google et 1,5% de son résultat d’exploitation en 2020. Les chiffres plus récents ont été caviardés dans les documents judiciaires.

LA CAMPAGNE DE RÉPRESSION AMÉRICAINE CONTRE LES GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE EN DANGER

Cette décision marque la troisième fois consécutive qu’un juge rejette une demande des autorités de la concurrence américaines visant à démanteler les géants de la tech, dans le cadre d’une campagne de répression lancée sous le premier mandat du président Donald Trump. Elle risque d’alimenter les interrogations quant à la capacité des tribunaux à contrôler le pouvoir sans précédent de ce secteur sur l’économie américaine.

L’année dernière, un juge fédéral de Washington a rejeté la tentative de la Commission fédérale du commerce (FTC) visant à contraindre Meta Platforms META.O à céder Instagram et WhatsApp, estimant que l’agence n’avait pas prouvé que Meta détenait un monopole dans un paysage des réseaux sociaux qui a radicalement évolué depuis que l’affaire a été portée devant les tribunaux en 2020.

De même, un autre juge de Washington, qui avait précédemment jugé que Google détenait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne, a rejeté la demande du ministère américain de la Justice (DOJ) visant à obliger l’entreprise à céder son navigateur Chrome , invoquant la concurrence croissante des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle générative, telles que ChatGPT d’OpenAI.

Les procédures de la concurrence américaines visant Amazon

AMZN.O et Apple AAPL.O , qui concernent les marchés gigantesques des smartphones et de la vente en ligne, ne feront l’objet d’un procès qu’en 2027 au plus tôt.