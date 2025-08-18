 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Google reçoit une amende de 30,7 millions d’euros en Australie
information fournie par AOF 18/08/2025 à 14:39

(AOF) - L’ACCC (Commission australienne de la concurrence et de la consommation) a ouvert aujourd’hui une procédure devant la Cour fédérale contre Google Asie-Pacifique pour des ententes anticoncurrentielles. Google admet avoir conclu ces accords dans le passé avec Telstra et Optus (deux opérateurs de télécommunications en Australie), concernant la pré-installation de Google Search sur les téléphones mobiles Android. Google a coopéré avec l’ACCC, reconnu sa responsabilité. L'entreprise américaine de services technologiques a accepté de payer une pénalité totale de 55 millions de dollars australiens.

Il appartient à la Cour de déterminer si la peine et les autres ordonnances sont appropriées.

Les accords, qui étaient en place entre décembre 2019 et mars 2021, exigeaient que Telstra et Optus ne préinstallent que la recherche Google sur les téléphones Android qu'ils vendaient aux consommateurs, et non sur d'autres moteurs de recherche.

En retour, Telstra et Optus ont reçu une part des revenus générés par Google à partir des annonces affichées aux consommateurs lorsqu'ils utilisaient la recherche Google sur leurs téléphones Android.

Google a admis qu'en concluant ces ententes avec Telstra et Optus, il était probable que cela a eu " pour effet de réduire sensiblement la concurrence ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

