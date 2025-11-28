Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SMCP SMCP.PA - Le groupe de mode a annoncé jeudi soir le lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital, étalé sur plusieurs mois. La mise en vente a été confiée à Lazard Frères.

* KERING PRTP.PA - Gucci a nommé un ancien cadre de Renault, Gianluca de Ficchy, comme nouveau directeur financier, a rapporté Bloomberg jeudi.

