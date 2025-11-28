*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :
* SMCP SMCP.PA - Le groupe de mode a annoncé jeudi soir le lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital, étalé sur plusieurs mois. La mise en vente a été confiée à Lazard Frères.
* KERING PRTP.PA - Gucci a nommé un ancien cadre de Renault, Gianluca de Ficchy, comme nouveau directeur financier, a rapporté Bloomberg jeudi.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WX1AD
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer