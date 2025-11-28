 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 183,50
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SMCP SMCP.PA - Le groupe de mode a annoncé jeudi soir le lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital, étalé sur plusieurs mois. La mise en vente a été confiée à Lazard Frères.

* KERING PRTP.PA - Gucci a nommé un ancien cadre de Renault, Gianluca de Ficchy, comme nouveau directeur financier, a rapporté Bloomberg jeudi.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WX1AD

Valeurs associées

KERING
296,200 EUR Euronext Paris -0,89%
SMCP
5,950 EUR Euronext Paris -0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/11/2025
    Top 5 IA du 27/11/2025
    information fournie par Libertify 28.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Eiffage , Fnac Darty, Rémy Cointreau , Trigano , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump lors d'une allocation depuis sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, le 27 novembre 2025, jour de Thanksgiving ( AFP / Jim WATSON )
    Trump avertit d'opérations terrestres contre les "narcotrafiquants vénézuéliens" dans un avenir proche
    information fournie par AFP 28.11.2025 04:48 

    Les Etats-Unis vont très bientôt commencer à cibler des "trafiquants de drogue vénézuéliens" lors d'opérations terrestres, et pas seulement en mer, a annoncé jeudi Donald Trump, dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Caracas. Depuis septembre, ... Lire la suite

  • Des employés d'ArcelorMittal, venus en bus de leurs sites du Nord et de la Moselle, défilent lors d'une action organisée par la CGT sur l'Esplanade des Invalides, en soutien au projet de loi LFI, examiné par les députés, le 27 novembre 2025 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    L'Assemblée approuve une loi visant à nationaliser ArcelorMittal
    information fournie par AFP 28.11.2025 00:36 

    L'Assemblée nationale a adopté jeudi en première lecture une proposition de loi LFI visant à nationaliser ArcelorMittal France, dans un contexte de grande difficulté pour la sidérurgie française. Le gouvernement, défavorable à la mesure, estime que la bataille ... Lire la suite

  • La vente de drogues se fait toujours plus sur messageries instantanées, moins sur Telegram, selon un rapport de l'OFDT ( AFP / Damien MEYER )
    Vente de drogues: toujours plus sur messageries instantanées, moins sur Telegram
    information fournie par AFP 27.11.2025 22:30 

    Trafiquants en retrait de Telegram, revendeurs au profil parfois plus divers, consommateurs de crack insérés socialement plus nombreux: l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publie jeudi un rapport, avertissant aussi d'une "aggravation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank