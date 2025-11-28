 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 147,82
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trump avertit d'opérations terrestres contre les "narcotrafiquants vénézuéliens" dans un avenir proche
information fournie par AFP 28/11/2025 à 04:48

Le président américain Donald Trump lors d'une allocation depuis sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, le 27 novembre 2025, jour de Thanksgiving ( AFP / Jim WATSON )

Le président américain Donald Trump lors d'une allocation depuis sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, le 27 novembre 2025, jour de Thanksgiving ( AFP / Jim WATSON )

Les Etats-Unis vont très bientôt commencer à cibler des "trafiquants de drogue vénézuéliens" lors d'opérations terrestres, et pas seulement en mer, a annoncé jeudi Donald Trump, dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Caracas.

Depuis septembre, les forces américaines ont ciblé plus de 20 navires soupçonnés de narcotrafic dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique Est, faisant au moins 83 morts. Des "exécutions extrajudiciaires", selon l'ONU.

Donald Trump accuse en particulier le Venezuela d'être un artisan du trafic de drogue qui inonde le marché américain, ce que Caracas dément. Le président américain a accru la pression en déployant mi-novembre en mer des Caraïbes le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald Ford, et son groupe aéronaval.

Dans une allocution télévisée aux forces américaines pour Thanksgiving jeudi, le président américain a estimé que ce dispositif était un succès.

Le trafic par voie maritime "est arrêté à environ 85%", a-t-il assuré.

"Vous avez probablement remarqué que les gens ne veulent plus livrer (de la drogue) par la mer, et nous allons commencer à les arrêter sur terre également", a-t-il annoncé, soulignant que cette opération commencerait "très bientôt".

Nommément visé par Washington, le Venezuela assure que Donald Trump se trompe de cible et que seuls 5% de la drogue produite en Colombie, le premier producteur mondial, cherche à transiter par le pays.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro estime qu'en réalité il s'agit d'une manœuvre militaire visant à le renverser et à s'emparer des réserves de pétrole de son pays, déjà objet d'un embargo pétrolier et de sanctions économiques.

Donald Trump a autorisé des actions clandestines de la CIA au Venezuela et dit ne pas exclure une intervention militaire, tout en assurant mi-novembre qu'il parlerait "à un moment donné" à M. Maduro.

- Armée vénézuélienne en alerte -

Dans un message télévisé à l'armée, M. Maduro a évoqué jeudi "17 semaines de guerres psychologiques" et appelé l'armée à rester "imperturbable" et "en alerte" face au déploiement américain dans les Caraïbes.

Ces derniers jours, une activité constante d'avions de combat américains a été enregistrée à quelques dizaines de kilomètres des côtes vénézuéliennes, selon des sites de suivi des aéronefs.

La République dominicaine, voisine du Venezuela, a par ailleurs autorisé cette semaine les Etats-Unis à utiliser des installations aéroportuaires dans le cadre de son déploiement, tandis que l'Etat insulaire de Trinité-et-Tobago, éloigné d'une dizaine de kilomètres seulement du Venezuela, a accueilli récemment des exercices des Marines américains.

Jeudi, à bord du porte-avions Gerald Ford, le ministre de la Défense Pete Hegseth a salué à l'occasion de la fête de Thanksgiving les soldats américains en mission, des "guerriers qui veillent à la sécurité", que ce soit aux Etats-Unis ou "en mer en luttant contre les cartels".

Washington a aussi intensifié la pression en désignant lundi comme organisation terroriste étrangère le Cartel des Soleils, une organisation dont l'existence reste à démontrer selon de nombreux experts et qui, selon Washington, serait dirigée par le président Maduro.

Avant le déploiement militaire dans les Caraïbes, la justice américaine avait déjà porté à 50 millions de dollars la récompense pour des informations conduisant à la capture de Nicolas Maduro.

Caracas médiatise davantage qu'auparavant ses opérations contre le narcotrafic, montrant régulièrement des images parfois spectaculaires d'explosions de laboratoires, de destruction de pistes clandestines ou de petits avions abattus. Fin octobre, l'armée avait ainsi annoncé la destruction de deux camps présentés comme ceux de "narco-terroristes colombiens" dans le sud du pays.

Dans ce contexte tendu, six compagnies aériennes, dont Iberia, TAP et Turkish Airlines, ont suspendu leurs liaisons avec le Venezuela, ce qui leur a valu de se voir retirer leurs licences par Caracas.

Valeurs associées

INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
INTL. CONS. AIR
4,5370 EUR Sibe +0,11%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.11.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SMCP ... Lire la suite

  • Evacuation du corps d'une victime de l'incendie d'un bloc d'immeubles résidentiels à Hong Kong, le 28 novembre 2025 ( AFP / Philip FONG )
    Incendie de Hong Kong: 94 morts, les recherches de disparus s'achèvent dans les décombres
    information fournie par AFP 28.11.2025 05:30 

    Les familles angoissées des nombreuses personnes toujours portées disparues après le pire incendie qu'ait connu Hong Kong depuis des décennies écument les hôpitaux vendredi à la recherche des leurs tandis que les pompiers achèvent d'inspecter les derniers appartements ... Lire la suite

  • Le général Horta N'Tam pendant sa prestation serment comme chef de la transition à Bissau, le 27 novembre 2025 en Guinée-Bissau ( AFP / PATRICK MEINHARDT )
    Putsch en Guinée-Bissau: le président démis réfugié au Sénégal, un général le remplace
    information fournie par AFP 28.11.2025 05:17 

    La junte qui a pris le pouvoir en Guinée-Bissau a nommé jeudi un général, Horta N'Tam, comme président de transition tandis que le chef d'Etat destitué Umaro Sissoco Embalo a quitté le pays pour le Sénégal. "Je viens d'être investi pour assurer la direction du ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 27/11/2025
    Top 5 IA du 27/11/2025
    information fournie par Libertify 28.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Eiffage , Fnac Darty, Rémy Cointreau , Trigano , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank