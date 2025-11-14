Google propose à l'UE de modifier sa politique en matière d'adtech, mais pas de désinvestissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Google, l'entreprise d'Alphabet GOOGL.O , a proposé de faciliter l'utilisation de sa technologie de publicité en ligne par les éditeurs et les annonceurs, défiant ainsi l'appel des régulateurs de la concurrence de l'UE qui lui demandent de vendre une partie de son activité pour résoudre les conflits d'intérêts.

Les autorités de régulation des deux côtés de l'Atlantique s'en prennent à la propriété de Google sur les outils utilisés par les annonceurs et les éditeurs, ainsi qu'à son système d'échange d'annonces AdX, qui se trouve au milieu.

En septembre, la Commission européenne, qui joue le rôle de gendarme de la concurrence dans l'UE, a infligé à Google une amende de 2,95 milliards d'euros (3,4 milliards de dollars) pour avoir favorisé ses propres services de technologie d'affichage en ligne afin de renforcer le rôle central d'AdX.

Elle a déclaré que ce comportement portait préjudice aux concurrents, aux annonceurs et aux éditeurs et a donné à l'entreprise jusqu'au mois de novembre pour proposer des mesures visant à mettre fin aux conflits d'intérêts tout au long de la chaîne d'approvisionnement de la technologie publicitaire, en suggérant la vente d'une partie de l'activité.

Google a déclaré vendredi qu'il avait soumis sa proposition à l'autorité de contrôle de l'UE, qui est largement similaire à celle proposée dans le cadre de l'enquête menée par le ministère américain de la justice sur le même sujet.

"Notre proposition répond pleinement à la décision de la Commission européenne sans entraîner une rupture perturbatrice qui nuirait aux milliers d'éditeurs et d'annonceurs européens qui utilisent les outils de Google pour développer leurs activités", a déclaré la société dans un billet de blog.

"Notre plan prévoit des modifications immédiates des produits afin de mettre fin aux pratiques spécifiques contestées par la Commission. Par exemple, nous donnons aux éditeurs la possibilité de fixer des prix minimums différents pour les différents enchérisseurs lorsqu'ils utilisent Google Ad Manager", a-t-elle ajouté.

L'entreprise a également proposé d'améliorer l'interopérabilité de ses outils afin d'offrir aux éditeurs et aux annonceurs davantage de choix et de flexibilité.

Des sources ont précédemment déclaré à Reuters que l'autorité de contrôle de l'UE pourrait émettre une ordonnance de rupture à un stade ultérieur si Google poursuivait ses pratiques anticoncurrentielles, sur la base d'un cas précédent impliquant Microsoft il y a vingt ans.

L'affaire de l'UE est similaire à celle du ministère américain de la justice, qui souhaite que Google vende AdX. L'entreprise a déclaré que cela serait techniquement irréalisable et entraînerait une incertitude prolongée pour les annonceurs et les éditeurs. L'affaire est maintenant portée devant un tribunal américain.

Si le juge se prononce en faveur du ministère de la justice, la question sera résolue pour la Commission, ont déclaré les sources.

(1 dollar = 0,8575 euro)