Google progresse à la suite d'informations faisant état de discussions avec Anthropic en vue d'un accord sur l'informatique dématérialisée

22 octobre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 1,27% à 253,65 dollars dans les échanges de pré-marché

** Anthropic serait en discussion avec Google pour sécuriser des ressources informatiques en nuage évaluées à plusieurs dizaines de milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet

** L'accord, qui fait encore l'objet de négociations, prévoit que Google, la division cloud d'Alphabet, fournisse une infrastructure informatique à Anthropic, selon le rapport

** Google a refusé de commenter, tandis qu'Anthropic n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

** GOOGL devrait présenter ses résultats pour le troisième trimestre le 29 octobre, après la clôture des marchés

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 32,3 %