Google prévoit de construire un centre de données de 17 milliards de dollars dans le Wyoming, alors que les menaces de restrictions se multiplient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a annoncé jeudi que Google allait investir 17 milliards de dollars pour construire son premier centre de données dans le Wyoming, poursuivant ainsi un investissement majeur dans les infrastructures d'intelligence artificielle alors que la résistance politique à l'expansion des centres de données s'intensifie à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Sur les 41 mesures référendaires liées aux centres de données soumises au vote cette semaine, toutes sauf une se sont prononcées contre ces installations, selon Ballotpedia.

Le site de Google sera construit en partenariat avec Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power

AEP.O et Related Digital.

Le projet sera en partie alimenté par un projet de pôle de piles à combustible de 702 mégawatts, équipé d’une technologie de capture et de stockage du carbone. Les piles à combustible seront fournies par Bloom Energy BE.N .

Le Wyoming est un bastion républicain, où Donald Trump a remporté plus de 70 % des suffrages lors de l’élection présidentielle de 2024.

Cette annonce intervient alors que les investisseurs réévaluent le rythme de déploiement des infrastructures d’IA. Les victoires remportées par des candidats opposés à l’expansion des centres de données lors des élections de mi-mandat dans des circonscriptions clés du Texas et de Géorgie ont renforcé les craintes que la résistance politique ne vienne compliquer l’expansion rapide du secteur.

Par ailleurs, Microsoft MSFT.O a refusé de prolonger un accord concernant un centre de données au Texas conclu avec le fournisseur de cloud IA Nscale, Bloomberg News ayant rapporté plus tôt dans la journée que l’entreprise prévoyait de renforcer la surveillance de certains projets de centres de données menés par les fournisseurs de néocloud Nebius, IREN et Nscale.

L’action Bloom Energy a également chuté de plus de 14 % en raison des craintes que d’éventuelles restrictions ne pèsent sur le secteur.