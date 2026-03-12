Google nomme ses bureaux londoniens "Platform 37" en clin d'œil à son voisin ferroviaire et au match de Go de l'IA

Google a baptisé son nouveau siège londonien "Platform 37", en clin d'œil à son voisin, la gare de King's Cross, et à "Move 37", un jeu décisif réalisé par AlphaGo, le système d'IA de DeepMind, lors d'un match légendaire de l'ancien jeu de société Go contre le champion du monde Lee Sae Dol.

Des équipes de Google et de Google DeepMind, le laboratoire de recherche en IA de l'entreprise, commenceront à s'installer sur la plate-forme 37 au cours de l'été, a déclaré Google

GOOGL.O .

Le "Move 37", joué par AlphaGo il y a presque 10 ans jour pour jour, était si peu conventionnel que les experts humains ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur, a déclaré Demis Hassabis, cofondateur et directeur général de Google DeepMind, dans un billet de blog sur le nouveau nom du bâtiment jeudi.

Mais au fur et à mesure que le jeu se déroulait, il est devenu évident que cela a permis à AlphaGo de gagner.

"La victoire d'AlphaGo a marqué le début de ce qui est désormais reconnu comme l'ère moderne de l'IA", a-t-il déclaré.

Le bâtiment, conçu par Thomas Heatherwick et Bjarke Ingels, s'étend sur 330 mètres à côté des voies ferrées menant à King's Cross. Qualifié de "gratte-paysage", il est plus long que le gratte-ciel londonien Shard, qui mesure 310 mètres de haut.

Platform 37, le premier bâtiment conçu et détenu à 100 % par Google en dehors des États-Unis, a connu une longue gestation depuis son annonce en 2013, avec notamment des retards dans les travaux d'aménagement.

Google a déclaré qu'il ouvrirait "The AI Exchange", un espace communautaire où les gens peuvent s'informer sur l'IA, dans le bâtiment plus tard cette année.